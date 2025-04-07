Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в размере 50% с 9 апреля
Мир
Дом Овечкина в Вашингтоне украсили цифрами 895 в честь его рекорда в НХЛ
Мир
ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании «стены дронов» на границах
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывчатки
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
Политолог указал на отсутствие у ЕС политической воли для ответа на пошлины США
Культура
Цискаридзе сравнил достижение Овечкина с победой в суперсерии СССР – Канада
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Общество
Священники вывезли из пригорода Суджи чудом уцелевшие иконы
Общество
Режиссер Кара сообщил о желании снять фильм об Овечкине
Политика
В Госдуме допустили возобновление сотрудничества с Европой по энергоресурсам
Мир
Швеция отказалась поставлять куриные яйца в США из-за Пасхи
Мир
В Венгрии не поддержат ответные меры ЕС по повышению тарифов в торговле с США
Мир
Во Франции призвали граждан мобилизоваться против отправки войск на Украину

Врач указала на неожиданную опасность моркови

Врач Лапа: морковь является аллергенным продуктом и вызывает дерматит
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач Людмила Лапа предупредила об опасности злоупотребления морковью. По ее словам, этот овощ относится к аллергенным продуктам, поскольку содержит в себе гистамины.

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1» в понедельник, 7 апреля.

Лапа посоветовала не злоупотреблять и морковными фрешами — из-за чрезмерного их употребления человек может получить токсический дерматит. Фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамины С и омега 3Д.

Зрим корень: как морковь попала в высокую кухню
И почему шеф-повара стали чаще включать фермерские корнеплоды в свои блюда

12 марта врач Вера Сережина в беседе с РИАМО рекомендовала аллергикам следить за рационом весной. По словам специалиста, триггером аллергической реакции могут стать овощи, фрукты, ягоды, принадлежащие к одному семейству. Например, при аллергии на березовую пыльцу не следует употреблять косточковые фрукты, морковь, сельдерей и березовый сок, пишет RT.

В феврале врач-дерматолог, косметолог Нана Носарева рассказала, что морковь и арбуз способствуют увлажнению и здоровому виду кожи. Доктор также посоветовала включить в рацион семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай, отмечает 360.ru. Кроме того, льняная каша с альфа-линоленовой кислотой придает коже сияние, а нут становится источником растительного белка, пишет Life.ru

В декабре врач-терапевт и нутрициолог Александр Потиевский рассказал, что если у человека наблюдается нехватка витамина B, ему стоит добавлять в смузи шпинат, укроп и мяту. Порцию витамина A можно получить из тыквы, сладкого перца, моркови, а также яблок, отмечает НСН.

В августе прошлого года диетолог Елена Соломатина предупредила о риске изменения цвета кожи из-за моркови. В овоще содержится бета-каротин, из-за чего морковный сок когда-то не только употребляли в пищу, но и использовали вместо автозагара.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025