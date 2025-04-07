Врач указала на неожиданную опасность моркови

Врач Людмила Лапа предупредила об опасности злоупотребления морковью. По ее словам, этот овощ относится к аллергенным продуктам, поскольку содержит в себе гистамины.

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1» в понедельник, 7 апреля.

Лапа посоветовала не злоупотреблять и морковными фрешами — из-за чрезмерного их употребления человек может получить токсический дерматит. Фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамины С и омега 3Д.

12 марта врач Вера Сережина в беседе с РИАМО рекомендовала аллергикам следить за рационом весной. По словам специалиста, триггером аллергической реакции могут стать овощи, фрукты, ягоды, принадлежащие к одному семейству. Например, при аллергии на березовую пыльцу не следует употреблять косточковые фрукты, морковь, сельдерей и березовый сок, пишет RT.

В феврале врач-дерматолог, косметолог Нана Носарева рассказала, что морковь и арбуз способствуют увлажнению и здоровому виду кожи. Доктор также посоветовала включить в рацион семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай, отмечает 360.ru. Кроме того, льняная каша с альфа-линоленовой кислотой придает коже сияние, а нут становится источником растительного белка, пишет Life.ru

В декабре врач-терапевт и нутрициолог Александр Потиевский рассказал, что если у человека наблюдается нехватка витамина B, ему стоит добавлять в смузи шпинат, укроп и мяту. Порцию витамина A можно получить из тыквы, сладкого перца, моркови, а также яблок, отмечает НСН.

В августе прошлого года диетолог Елена Соломатина предупредила о риске изменения цвета кожи из-за моркови. В овоще содержится бета-каротин, из-за чего морковный сок когда-то не только употребляли в пищу, но и использовали вместо автозагара.