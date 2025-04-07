На телеканале «Солнце» выходит «Отель у Овечкина»
«Солнце» поздравил Александра Овечкина с мировым рекордом и новым статусом снайпера НХЛ обновлениями в эфире телеканала.
Телеканал «Солнце» празднует историческое достижение Александра Овечкина — 895-я забитая шайба и новый рекорд в истории НХЛ. В честь этого события телеканал готовит целый ряд обновлений для своих зрителей.
«Солнце» переименует детский любимый анимационный сериал «Отель у Овечек», и теперь он будет называться «Отель у Овечкина». Вместе с этим в эфире телеканала появятся новое графическое оформление и проморолики с «Отелем у Овечкина». Еще на «Солнце» обновят заставку к новым сериям, чтобы зрители точно не забыли, кто здесь главный снайпер.
В поддержку Александра в чат-боте телеканала уже появилась новая эксклюзивная карточка с изображением шайбы снайпера НХЛ. А в эфире — специальный QR-код с изображением шайбы, который зрители смогут сканировать для перехода в чат-бот. Социальные сети «Солнца» и официальный сайт телеканала обновили свои логотипы в честь рекорда, теперь их украшают символическая Шайба и лед. Обновленный дизайн станет символом поддержки и гордости за достижения хоккеиста из России Александра Овечкина.
Солнце продолжит следить за спортивными успехами Александра и активно поддерживать их на своих ресурсах.