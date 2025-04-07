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Политолог объяснил нежелание республиканцев в США поддерживать Киев

Эксперт Блохин: республиканцы выступают против помощи Киеву из-за больших расходов
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Фото: TASS/AP/Manuel Balce Ceneta
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Нежелание большинства американских политиков в Республиканской партии поддерживать Киев финансово связано с большими расходами, объяснил «Известиям» ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин 7 апреля.

«Среди республиканцев, которые принимают решения, [наблюдается нежелание поддерживать Киев], потому что дорого. <…>, потому что другие приоритеты. По крайней мере, у команды [президента США Дональда] Трампа главным противником является Китай. Нужно не терять времени, засучив рукава, бороться и сдерживать его. А Украина — это черная дыра, в которой теряются американские инвестиции, американские капиталовложения и оружие. Поэтому, конечно, большинство республиканцев отражают трамповскую повестку», — уточнил эксперт.

По его словам, в настоящее время политики больше заинтересованы в том, чтобы заниматься вопросами, связанными с Китаем, и внутренними проблемами, которые как раз касаются американской экономики.

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Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что, согласно опросу, почти 80% республиканцев в США выступают против оказания финансовой помощи Украине.

До этого, 7 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth рассказал, что Европейский союз не может позволить себе выделять средства на военные действия украинской стороны без гарантированной финансовой помощи Соединенных Штатов Америки.

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