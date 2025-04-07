Экипажи Су-25 нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области

Экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли ракетные авиационные удары по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры боевой работы истребителей 7 апреля опубликовало Министерство обороны России.

По данным ведомства, пуски ракет выполнялись парами на малых высотах с огибанием рельефа местности. Атака происходила в условиях радиоэлектронной борьбы со стороны ВСУ.

«Выполнили выход на цель. Произвели атаку при помощи неуправляемых ракет С-13. Выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек, противоракетное маневрирование и полет по обратному маршруту на предельно малых высотах на аэродром базирования», — рассказал летчик Су-25 Григорий.

Как подтвердил передовой авиационный наводчик, все ракеты попали в цель.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Летчики в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» совершили запуск ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.