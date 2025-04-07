Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Мир
Путин указал на целенаправленное поощрение нацизма и русофобии во многих странах
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Экономика
Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Мир
В Венгрии указали на подрыв конкурентоспособности ЕС неумелой политикой Брюсселя
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
В МИД РФ подчеркнули важность нейтральной позиции в работе ВОЗ
Общество
Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Общество
В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Спорт
КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

В РФ могут запретить стройку на захоронениях жертв геноцида советского народа

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Депутаты Государственной думы (ГД) России 8 апреля рассмотрят введение моратория на строительные и земляные работы в местах обнаружения останков жертв геноцида советского народа. Соответствующая инициатива отражена в поправках ко второму чтению закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», 7 апреля выяснили «Известия».

«Распространим мораторий на строительные и земляные работы до завершения экспертизы и возможного перезахоронения на случаи обнаружения останков мирных граждан, пострадавших от нацистского геноцида. Сейчас он вводится только при обнаружении останков защитников Отечества. К примеру, на территориях бывших концлагерей или вблизи них, как в парке «Сильвия» Ленинградской области, а также в осажденных деревнях, которые могли быть разрушены во время войны, могут находиться захоронения, где покоятся мирные жители. Также появится обязанность вести госучет и проводить паспортизацию таких захоронений», — рассказала «Известиям» автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Более того, теперь правила землепользования и застройки будут разрабатываться и изменяться с учетом обеспечения сохранности этих захоронений, отметила она. В целом сегодня законопроект создает правовые основы для увековечения памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны: так, к примеру, он вводит само понятие — «геноцид советского народа», разрешает проведение поисковых работ останков мирных граждан, пострадавших от геноцида, а также защищает их захоронения и памятные места.

«Мы создаем правовой режим обеспечения сохранности захоронений жертв геноцида. Это наш долг перед теми людьми, которые невинно погибли ради нашего с вами настоящего. У граждан и организаций появится обязанность уведомлять в случае обнаружения останков жертв геноцида», — подчеркнула Занко.

Также граждане и юридические лица будут нести ответственность за сохранность этих захоронений, если они находятся на их собственных земельных участках, добавила зампред комитета ГД.

За воротами ада: как Красная армия освободила Освенцим
Преступления нацистов стали известны миру

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля заявил, что Россия будет добиваться признания преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов СССР. Он подчеркнул, что сохранять историческую память о Великой Победе и бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории — святой долг современных граждан перед поколением героев.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025