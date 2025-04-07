В РФ могут запретить стройку на захоронениях жертв геноцида советского народа

Депутаты Государственной думы (ГД) России 8 апреля рассмотрят введение моратория на строительные и земляные работы в местах обнаружения останков жертв геноцида советского народа. Соответствующая инициатива отражена в поправках ко второму чтению закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», 7 апреля выяснили «Известия».

«Распространим мораторий на строительные и земляные работы до завершения экспертизы и возможного перезахоронения на случаи обнаружения останков мирных граждан, пострадавших от нацистского геноцида. Сейчас он вводится только при обнаружении останков защитников Отечества. К примеру, на территориях бывших концлагерей или вблизи них, как в парке «Сильвия» Ленинградской области, а также в осажденных деревнях, которые могли быть разрушены во время войны, могут находиться захоронения, где покоятся мирные жители. Также появится обязанность вести госучет и проводить паспортизацию таких захоронений», — рассказала «Известиям» автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Более того, теперь правила землепользования и застройки будут разрабатываться и изменяться с учетом обеспечения сохранности этих захоронений, отметила она. В целом сегодня законопроект создает правовые основы для увековечения памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны: так, к примеру, он вводит само понятие — «геноцид советского народа», разрешает проведение поисковых работ останков мирных граждан, пострадавших от геноцида, а также защищает их захоронения и памятные места.

«Мы создаем правовой режим обеспечения сохранности захоронений жертв геноцида. Это наш долг перед теми людьми, которые невинно погибли ради нашего с вами настоящего. У граждан и организаций появится обязанность уведомлять в случае обнаружения останков жертв геноцида», — подчеркнула Занко.

Также граждане и юридические лица будут нести ответственность за сохранность этих захоронений, если они находятся на их собственных земельных участках, добавила зампред комитета ГД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля заявил, что Россия будет добиваться признания преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов СССР. Он подчеркнул, что сохранять историческую память о Великой Победе и бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории — святой долг современных граждан перед поколением героев.