Отопительный сезон завершится в Хабаровске в начале мая

Окончание отопительного сезона в Хабаровске запланировано на первую декаду мая. Точная дата отключения теплоснабжения будет утверждена на основании прогноза погоды.

В управлении энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций пояснили, что отопление отключат при повышении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти дней подряд. Пока дата окончания сезона не определена, пишет ИА AmurMedia.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, решения по централизованному отоплению по всей России принимают органы местного самоуправления, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные органы власти. При решении учитывается ряд обстоятельств. В частности, во время аномального потепления в марте в столице отопление не отключали, так как были прогнозы о похолодании в апреле.