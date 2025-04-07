Подростки могут быть причастны к поджогу машин на парковке в Ленобласти
Группа подростков может быть причастна к поджогу автомобилей на парковке в Мурино Ленинградской области. Молодых людей видела женщина, которая наблюдала за пожаром из окна.
Как сообщает телеканал «78», очевидица заметила двух несовершеннолетних возле одного из загоревшихся автомобилей. Они быстро скрылись с места происшествия.
Сгоревшие автомобили стояли более двух лет в разобранном состоянии. Не исключено, что их собственник скончался. Полиция начала проверку по факту случившегося.
Ранее, 31 марта, сообщалось о крупном пожаре в автосалоне Tesla на восточной окраине Рима, огонь уничтожил девять электромобилей, еще 15 получили повреждения. Следователями рассматривались все версии, в том числе и злонамеренный поджог. В компании Tesla заявили, что также расследуют инцидент и готовы к сотрудничеству с местными властями.