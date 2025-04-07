Труд о северном цветоводстве назван «Книгой года» в Мурманской области
Книга «Северное цветоводство» стала победителем конкурса «Книга года», проведенного в Мурманской области. Авторы труда — коллектив научных сотрудников Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Аврорина.
В Мурманской областной научной библиотеке ИА «Би-порт» рассказали, что этот региональный конкурс является масштабным проектом, который направлен на поддержку издательской деятельности и популяризацию лучших произведений авторов Заполярья.
В этом году за победу боролись более 100 изданий. Жюри также отметило произведение краеведа Евгения Шталя, энциклопедию арктических морей России «От моря Баренца до моря Беринга» и другие издания, рассказывающие об истории и культурном наследии Кольского края.
Ранее сообщалось, что в Оленегорске (Мурманская область) после модернизации открылись два филиала центральной библиотечной системы (ЦБС) города. Библиотеки стали модельными. Они являются победителями конкурса нацпроекта «Культура» на создание библиотек нового времени в 2024 году, их модернизация была поддержана федеральным бюджетом.