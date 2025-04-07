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«Московские суворовцы» за три года отправили более 160 т гумпомощи в зону СВО

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Фото: Московские суворовцы
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За три года общественная организация «Московские суворовцы» направила участникам специальной военной операции (СВО) и жителям прифронтовых регионов России более 160 т гуманитарных грузов, собранных в рамках проекта «Суворовская помощь». Об этом 7 апреля сообщил председатель общественной организации «Московские суворовцы», заместитель председателя Попечительского совета Московского суворовского военного ордена Почета училища Дмитрий Нестеров.

«С марта 2022 года в рамках проекта «Суворовская помощь» мы провели 67 полноценных гуманитарных акций, передав свыше 160 т гуманитарных грузов. Это предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты, одежда, военная форма, снаряжение, машины, мотоциклы, квадрокопетры, генераторы, средства инженерного обеспечения и множество различной специальной техники», — отметил Нестеров.

По словам Нестерова, представители общественной организации «Московские суворовцы» побывали с гуманитарной миссией в 48 различных местах Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской, Белгородской и Харьковских областях.

«Нам очень важно доставить адресатам гуманитарную помощь, передать ее лично в руки и выразить слова поддержки, попавшим в беду, жителям и нашим мужественным воинам. Среди них в зоне СВО самоотверженно сражаются и выпускники Московского суворовского военного ордена Почета училища», — подчеркнул председатель.

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В этот же день участник межрегиональной ярмарки в Москве собрал и отправил посылку с гуманитарным грузом для бойцов СВО. Уточняется, что мужчина не первый раз оказывает помощь военнослужащим. До этого он также отправлял посылки с консервами из мяса кабана и оленя. В этот раз для бойцов в Луганской Народной Республике подготовили говяжью тушенку.

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