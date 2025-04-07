Трамп заявил о срыве сделки по покупке TikTok из-за пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил о срыве сделки по покупке TikTok из-за пошлин. Глава Белого дома сообщил о пересмотре КНР условий соглашения. Президент не уточнил, какие пункты сделки вызвали отказ Пекина. Ранее сделку поддержали власти США и Китая. Компания должна была оказаться под контролем Вашингтона, передает телеканал «Известия».
Ранее Трамп подписал указ о временной отсрочке блокировки TikTok. Действие платформы на территории США продлили еще на 75 дней — до конца июня.
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