В РФ стала доступна новая модификация ОСАГО

В России стала доступна новая модификация ОСАГО на 24 часа. Ранее действие документа заканчивалось ровно в полночь. Стоимость взималась сразу за 24 часа независимо от времени оформления. Водителям было невыгодно покупать такие полисы, сообщает телеканал «Известия». Теперь срок страховки составляет 24 часа с момента покупки. Стоимость зависит от стажа водителя и начинается от 130 рублей. Однодневные полисы подойдут водителям такси и тем, кто планирует короткие поездки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.