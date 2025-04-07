Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Мир
Путин указал на целенаправленное поощрение нацизма и русофобии во многих странах
Общество
Столкнувшимся со сбоем сайта «Тотального диктанта – 2025» восстановят работы
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Экономика
Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Спорт
Первый тренер Овечкина принял участие в съемках клипа в честь рекорда хоккеиста
Общество
Пропавшая в годы ВОВ подлодка найдена в заливе Петра Великого
Мир
Азиатские фондовые рынки открылись падением не менее 8% на фоне тарифов Трампа
Общество
Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар
Экономика
ЦБ России может разместить российский флаг на новых купюрах
Спорт
Агент Овечкина назвал его снайперский рекорд великим достижением
Общество
В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Мир
Посол Ганевич назвал оправданным размещение в Белоруссии ядерного оружия

Эксперты указали на рост числа производителей подсолнечного масла

0
EN
Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

После введения маркировки на рынке появилось 172 производителя подсолнечного масла, сообщили «Известиям» в пресс-службе центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) 7 апреля.

Также там отметили, что обязательную маркировку растительного масла ввели с 1 октября 2024 года в России. За пять месяцев благодаря «Честному знаку» на рынке появилось 172 новых производителя.

«До ввода обязательных требований на рынке официально работали 305 производителей растительного масла. Благодаря маркировке это число увеличилось до 477. Прирост составил свыше 33%», — рассказала «Известиям» руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина.

Жирная инициатива: чем полезно сливочное масло и как его приготовить
Эксперты рассказали, почему вредно отказываться от популярного молочного продукта

Ранее, 12 феврале, в Минсельхозе сообщили о росте выпуска растительных масел. Отмечалось, что в 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 млн т растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025