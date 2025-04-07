Эксперты указали на рост числа производителей подсолнечного масла

После введения маркировки на рынке появилось 172 производителя подсолнечного масла, сообщили «Известиям» в пресс-службе центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) 7 апреля.

Также там отметили, что обязательную маркировку растительного масла ввели с 1 октября 2024 года в России. За пять месяцев благодаря «Честному знаку» на рынке появилось 172 новых производителя.

«До ввода обязательных требований на рынке официально работали 305 производителей растительного масла. Благодаря маркировке это число увеличилось до 477. Прирост составил свыше 33%», — рассказала «Известиям» руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина.

Ранее, 12 феврале, в Минсельхозе сообщили о росте выпуска растительных масел. Отмечалось, что в 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 млн т растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года.