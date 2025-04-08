Взлететь в экономе: новый Samsung станет «убийцей» iPhone 16e

«Известия» протестировали новый среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A56 в ценовой категории до 55 тыс. рублей . Как оказалось, смартфон по всем параметрам опережает другую новинку 2025 года — iPhone 16e . Эксперты полагают, что новые модели А-серии Samsung Galaxy смогут переманить тех, кто остался разочарован характеристиками «самого дешевого iPhone» . Подробнее — в материале «Известий».

Новые бюджетные смартфоны 2025 года

7 апреля смартфоны Samsung получили самое крупное обновление в 2025 году — вышла последняя версия прошивки One UI 7 с функциями искусственного интеллекта Galaxy AI и обновлением дизайна интерфейса . В начале месяца в России появились три новых модели Galaxy из серии А: А26, А36 и А56 с поддержкой ИИ-выбора, ассистента по письму и другим смарт-функциям. Также они были усилены поддержкой технологии Now Bar , которая показывает наиболее важные обновления в режиме реального времени прямо на экране блокировки.

— Без сомнения, ИИ-функции с богатым инструментарием остаются одним из ключевых достоинств Samsung Galaxy , — сказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди других особенностей новинок отмечаются интеграция ИИ-инструментов на базе интерфейса One UI 7, усиленная безопасность с помощью технологии Samsung Knox Vault, обновленная функция «Обвести и найти» для быстрого поиска информации и музыки , а также улучшенные камеры: основная (50 МП), ультраширокоугольная (12 МП) и фронтальная с HDR-записью.

«Известия» протестировали новые устройства, и обнаружили, что по стоимости флагманская модель бюджетника A56 приближается к цене iPhone 16e (128 ГБ) от Apple после ее постепенного снижения в марте и апреле . Тем самым устройства выступают в одной категории — от 45 тыс. до 55 тыс. рублей . При этом опрошенные редакцией эксперты полагают, что у мощной за свою стоимость модели Samsung Galaxy A56 есть все шансы переманить часть аудитории поклонников «яблочных» телефонов в самое ближайшее время .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для компании Samsung серия устройств А долгие годы была одной из наиболее эффективно продающихся. Но в последнее время по соотношению цены и качества серия ушла вверх, заявил Эльдар Муртазин. На своих флагманах типа S-серии Samsung зарабатывает больше, но в процентном соотношении A56 дает более выгодную маржинальность , отметил эксперт.

— Модель А56 уже сейчас продается в РФ намного лучше, чем iPhone 16e. На один «яблочный» смартфон продается 10 устройств серии А56. Сравнивать невозможно, любой Samsung популярнее по ряду параметров, а устройства более популярны в штучном выражении, продается их больше , — дополнил Эльдар Муртазин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По мнению IT-эксперта Сергея Поморцева, Samsung уже не первый год подряд удерживает реальное первенство в ритейле, а А36 и А56 станут для слишком дорогого за свою начинку iPhone 16e настоящими «киллерами» . Он отметил, что в отличие от Apple компания поставщики продукции Samsung активно вкладываются в маркетинг в России, повышая популярность устройств бренда , пока Apple в очередной раз запрещает россиянам доступ к своим сервисам, как произошло с Apple TV+.

— Нет ничего удивительного, что потерявшая былой лоск сила бренда iPhone начинает утомлять российских потребителей, которым с каждым годом всё сложнее переплачивать за имя , — добавил Сергей Поморцев.

Плюсы и минусы новинок

iPhone 16e с 128 ГБ — это неполноценный смартфон из-за формата «установил приложения, а все фото и видео сразу же отправляешь в облако, потому что на смартфоне для них нет места». Кроме того, Apple добавила в него сверхширокоугольную камеру от iPhone 16 Pro, но сэкономила на оптике, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

— В итоге по качеству съемки на основную камеру iPhone 16e и Galaxy A56 днем равны, а ночью Samsung со своей камерой трехлетней давности иногда даже берет верх. Кроме того, у Samsung есть и сверхширокоугольная камера, а у iPhone 16e только одна тыльная камера. По автономности смартфоны примерно одинаковы, но заряжается Samsung на полчаса быстрее, чем iPhone, — дополнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам Эльдара Муртазина, серия А популярна, но самыми востребованными в ней стали модели А51 и А52 по более низкой цене . При этом он считает, что сейчас Samsung в большей степени конкурирует с китайскими смартфонами, работающими на ОС Android, и сохраняет конкурентные преимущества благодаря таким вещам, как семь лет поддержки, эстетически приятный One UI 7 и другие опции, которых нет у «китайцев».

— Все характеристики A56 улучшились по отношению к предыдущему поколению. Конкуренция в России между Samsung и Apple есть, но у iPhone во многом своя аудитория. Думаю, А56 не сможет окончательно убить продажи 16e в РФ, но ей это и не нужно . В конечном итоге многое в этой гонке будет зависеть от дальнейшей маркетинговой поддержки и действий других конкурентных брендов типа Huawei или Xiaomi, — отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Samsung Galaxy A56 имеет все шансы быть востребованной новинкой в РФ за счет сбалансированного сочетания характеристик. В частности, за счет хорошего AMOLED-дисплея с высокой частотой обновления, большой батареи с быстрой зарядкой, качественными камерами и защитой от влаги , пояснил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Раньше у Google была возможность добавить в приложении Google Pay карту иностранного банка, это было удобно, но убрали. У корейцев есть их собственное приложение Samsung Pay, к которому можно привязать карту иностранного банка и платить в магазинах бесконтактно — явный плюс для тех, кто не любит костыли , — уточнил Владимир Зыков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За исключением компактности и производительности в играх iPhone 16e либо показывает себя так же, как А56, либо хуже. Самое сильное разочарование — ухудшенная в сравнении с базовым iPhone 16 единственная тыльная камера . При этом Samsung дешевле в большинстве случаев, поэтому будет пользоваться спросом, убежден Евгений Харитонов. Он отметил, что Galaxy A56 — всё еще один из многих Android-смартфонов среднего класса, а 16e — единственный актуальный iPhone в новом состоянии за 65 тыс. рублей с 256 ГБ, поэтому Apple всё же продастся в России большим тиражом, несмотря на свои объективные недостатки.

Новинки A36 и A56 на тестирование «Известиям» предоставила сеть фирменных магазинов Samsung galaxystore, входящая в группу компаний Inventive Retail Group.