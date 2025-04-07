Ликсутов рассказал о планах по благоустройству на средства от платных парковок
Управы четырех столичных районов первыми опубликовали планы по благоустройству на средства, полученные от оплаты городских парковок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, планами по расходованию средств от парковок первыми в этом году поделились Левобережный и Даниловский районы, Братеево и Орехово-Борисово Южное. На 39 придомовых территориях собираются обустроить детские и спортивные площадки, установить дорожные знаки, обновить тротуары, пешеходные дорожки и лестницы.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина средства от оплаты уличных парковок распределяют между районами столицы для благоустройства дворов и улиц. В 2024 году обновили около 1 тыс. придомовых территорий, в этом году работы продолжат», — добавил Ликсутов.
Подробная информация о планах по благоустройству доступна на сайтах управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».
Средства полученные от оплаты городских парковок, передаются префектурам Москвы — их направляют на мероприятия по улучшению городской среды. Например, на обустройство детских и спортивных площадок, на ремонт пешеходных переходов и проезжей части, на озеленение придомовых территорий, а также на установку объектов дорожной инфраструктуры, включая знаки дорожного движения. Жители районов самостоятельно решают, что следует обновить в первую очередь. Для этого им нужно обратиться с предложениями к муниципальным депутатам.
В этом году больше 10 млрд рублей с оплаты уличных парковок направили авансом на благоустройство дворовых территорий.