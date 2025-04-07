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Ликсутов рассказал о планах по благоустройству на средства от платных парковок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Управы четырех столичных районов первыми опубликовали планы по благоустройству на средства, полученные от оплаты городских парковок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, планами по расходованию средств от парковок первыми в этом году поделились Левобережный и Даниловский районы, Братеево и Орехово-Борисово Южное. На 39 придомовых территориях собираются обустроить детские и спортивные площадки, установить дорожные знаки, обновить тротуары, пешеходные дорожки и лестницы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина средства от оплаты уличных парковок распределяют между районами столицы для благоустройства дворов и улиц. В 2024 году обновили около 1 тыс. придомовых территорий, в этом году работы продолжат», — добавил Ликсутов.

Подробная информация о планах по благоустройству доступна на сайтах управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».

Средства полученные от оплаты городских парковок, передаются префектурам Москвы — их направляют на мероприятия по улучшению городской среды. Например, на обустройство детских и спортивных площадок, на ремонт пешеходных переходов и проезжей части, на озеленение придомовых территорий, а также на установку объектов дорожной инфраструктуры, включая знаки дорожного движения. Жители районов самостоятельно решают, что следует обновить в первую очередь. Для этого им нужно обратиться с предложениями к муниципальным депутатам.

В этом году больше 10 млрд рублей с оплаты уличных парковок направили авансом на благоустройство дворовых территорий.

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