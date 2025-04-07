Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют людей старше 50 лет и мужчин, имеющих проблемы со здоровьем. Об этом 7 апреля рассказал пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Мелещенко.

«ТЦК ловит и [людей в возрасте] старше 40–50 лет. <…> Ни комиссии, ни учебной подготовки — ничего», — рассказал Мелещенко в видео, опубликованном Минобороны РФ.

Он отметил, что в рядах ВСУ много людей пожилого возраста, а большое количество боевиков киевского режима получают ранения или попадают в плен. Военнослужащий рассказал и о низком моральном духе в рядах ВСУ, заявив, что там царят «бардак» и воровство.

Мелещенко добавил, что мобилизация на Украине проводится с многочисленными нарушениями. Например, перед его отправкой на передовую один врач на медкомиссии расписывался в документах за двоих, тщательного осмотра не было.

Ранее, 2 апреля, пленный военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пархоменко рассказал, что командование ВСУ плохо планирует ведение боевых действий и отправляет на передовую неподготовленных мобилизованных. По словам пленного, в подразделениях ВСУ распространены драки, употребление алкоголя и отсутствие дисциплины.