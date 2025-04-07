В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают об итогах «Тотального диктанта – 2025». Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают об итогах «Тотального диктанта – 2025». Трансляция
7 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция «Тотальный диктант – 2025: итоги акции».
Об итогах акции, количестве участников, первых результатах проверки, а также о планах на следующий сезон рассказывают:
— Вячеслав Беляков, директор фонда «Тотальный диктант»;
— Владимир Пахомов, председатель филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН;
— Елена Хабузова, городской координатор акции «Тотальный диктант» в Сириусе — столице акции 2025 года;
— Марина Москвина, автор «Тотального диктанта – 2025», писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат почетного диплома Международной премии Андерсена.
«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка. В этом году «Тотальный диктант» проходил 5 апреля.