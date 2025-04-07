Ученые проверят теорию возникновения жизни из космоса с помощью спутника «Бион-М2»

Старт космического аппарата «Бион-М2» с животными на борту намечен на июль 2025 года. Он будет выведен на полярную орбиту и проведет в полете 30 дней. В ходе миссии будут реализованы 22 научные программы.

«Спутник запустят на высоту около 400 км на полярную орбиту. Она проходит над полюсами Земли. Примерно по этой траектории в будущем будет летать Российская орбитальная станция. С помощью «Бион-М2» ученые изучат, какие опасности подстерегают космонавтов в этих областях пространства и каким образом можно предотвратить негативное воздействие», — рассказал «Известиям» заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем РАН — головной научной организации по реализации проекта Владимир Сычёв.

К примеру, исследования помогут установить, на какой глубине строить станции на Луне, чтобы уберечь людей от потока галактических частиц и вторичных нейронов.

Отдельный эксперимент будет посвящен возможности замены питания с жидким питьем гелевым составом во время длительных космических путешествий.

Кроме того, ученые разместят живые бактериальные культуры на специальной базальтовой плите с внешней стороны космического аппарата. Это устройство будет имитировать метеорит. Опыт поможет исследователям подтвердить или опровергнуть теорию о возникновении жизни на Земле из космоса.

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