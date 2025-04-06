В США назвали победителя в торговой войне Трампа
Газета The Wall Street Journal назвала Китай победителем в торговой войне американского президента Дональда Трампа. США многие годы убеждали Европу ослабить экономические связи с КНР, передает телеканал «Известия».
После введения пошлин у стран Азии усилился антиамериканский настрой. В качестве альтернативного торгового партнера предпочтут Пекин. В США со 2 апреля введены тарифы до 34% на китайские товары. Власти Китая объявили об ответных пошлинах на импорт из Штатов.
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