Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве

Пятилетний мальчик выпал с третьего этажа на козырек подъезда жилого дома на улице Театральной в городе Щербинка Новомосковского округа, после уже оттуда упал на землю. Об этом 6 апреля сообщает прокуратура Москвы.

«Мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра мамы, подошел к окну и выпал. <…> Мальчик госпитализирован», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Ведомством взято на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится процессуальная проверка по факту случившегося.

13 марта восьмилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Севастополе после того, как облокотился на москитную сетку. Трагический инцидент произошел на улице Репина. В момент происшествия мама ребенка находилась в дальней комнате. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.