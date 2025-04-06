Собянин рассказал о дизайнерских решениях для станции метро «Вавиловская»

Стены вдоль платформы на станции столичного метро «Вавиловская» декорируют мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Они будут мерцать, отражая свет. При этом эффект будет виден только пассажирам и не помешает машинистам», — написал он в своем Telegram.

Мэр пояснил, что дизайн станции вдохновлен исследованиями в области люминесценции выдающегося ученого-физика Сергея Вавилова.

Светильники над платформой будут символизировать частицы света. «В перспективе они создадут эффект движения, увеличивая диаметр от 10 до 30 см», — добавил Собянин.

Станцию метро «Вавиловская» наряду с еще тремя («Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ») планируется открыть в этом году. В 2024-м было открыто семь станций этой ветки. Троицкая линия станет одной из самых протяженных в московском метро.