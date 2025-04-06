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Метеорологи дали прогноз по мощному снегопаду в Москве

Последствия мощного снегопада в Москве 6 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В ночь с 5 на 6 апреля Москву накрыл сильнейший снегопад. В некоторых районах столицы России выпало до 15 мм осадков. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 24 часа осадки не прекратятся. Подробности — в материале «Известий».

Мощный снегопад в Москве

В течение минувшей ночи на юге Московской области выпало 43% от месячной нормы осадков, сообщил 6 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что причиной такого сильного снегопада стал циклон «Зион», который «в ночь принес в Москву настоящую зиму».

«За ночь в столице выпало три мм осадков, по югу области: в Наро-Фоминске — семь мм, Коломне — девять мм, Серпухове — десять мм, Михнево — 15 мм или 43% от месячной нормы», — указал синоптик в своем Telegram-канале.

Когда закончится снегопад в Москве

Как добавил метеоролог, снегопады сейчас идут в широтном направлении с запада на восток: в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях. В южных регионах осадки переходят в дождь, предупредил Тишковец.

Временный снежный покров может установиться на большей части Московского региона до позднего вечера 7 апреля.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности на 6 и 7 апреля. В Подмосковье действует штормовое предупреждение из-за снегопада и сильного ветра.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал автомобилистов выезжать в ближайшие несколько дней только на зимней резине или пользоваться городским транспортом на фоне снегопада в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.

«Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — заключили специалисты.

В ведомстве добавили, что водители должны соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких ускорений и торможений.

Пока в Москве, согласно «Яндекс.Картам», пробок нет, однако к вечеру они могут появиться.

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