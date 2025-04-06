В Москве пенсионер избил бабушку с годовалым ребенком на руках
В Москве находившийся в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на пожилую женщину с годовалым ребенком на руках. Об этом 5 апреля сообщил источник «Известий».
Злоумышленник избил пенсионерку и годовалого ребенка. Согласно предварительным данным, ребенок скончался. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.
Подробности уточняются.
3 апреля суд в Сочи приговорил к 18 годам забившего до смерти семилетнюю дочь сожительницы мужчину. Установлено, что фигурант, будучи недовольным поведением ребенка, нанес ей множественные удары кожаным ремнем в область жизненно важных органов. В результате инцидента девочка скончалась в машине скорой помощи.