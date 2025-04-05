Маск спрогнозировал рост числа терактов в Европе
Предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск, заявил об опасности волны терроризма в Европе. Об этом 5 апреля сообщила газета Corriere della Sera.
«Мы станем свидетелями массовых убийств в Европе. Такова тенденция», — заявил Маск.
По его словам, терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, а «СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак».
Также по мнению Маска, массовая иммиграция — это безумие, которое приведет к разрушению любой страны, «допускающей беспрепятственную массовую иммиграцию».
В своем выступлении он также призвал политиков не игнорировать угрозу и усилить меры безопасности.
Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов 31 марта заявил, что Европейский союз (ЕС) не планирует восстанавливать взаимодействие с Россией в области противодействия терроризму.