ЦБ предложил ужесточить штрафы банкам за нарушение прав потребителей

Центральный банк предлагает повысить штрафы для банков за нарушение прав потребителей. Сумма взыскания составит от 0,1 до 1% размера капитала кредитной организации, сообщает телеканал «Известия». Эксперты отмечают, что так регулятор борется с недобросовестной продажей финансовых продуктов. Например, некоторые финорганизации навязывают дополнительные услуги, не предоставляют всю информацию о рисках или подменяют один продукт другим. При этом ранее система штрафов уже существовала, но оказалась недостаточно эффективной, подчеркивают эксперты. Предыдущие суммы штрафов для банков были несущественными. Новый законопроект уже в разработке и учтет недостатки прошлого.

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