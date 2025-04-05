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ЦБ предложил ужесточить штрафы банкам за нарушение прав потребителей

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Центральный банк предлагает повысить штрафы для банков за нарушение прав потребителей. Сумма взыскания составит от 0,1 до 1% размера капитала кредитной организации, сообщает телеканал «Известия». Эксперты отмечают, что так регулятор борется с недобросовестной продажей финансовых продуктов. Например, некоторые финорганизации навязывают дополнительные услуги, не предоставляют всю информацию о рисках или подменяют один продукт другим. При этом ранее система штрафов уже существовала, но оказалась недостаточно эффективной, подчеркивают эксперты. Предыдущие суммы штрафов для банков были несущественными. Новый законопроект уже в разработке и учтет недостатки прошлого.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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