В работе приложения Альфа-банка были зафиксированы сбои

В работе сайта и приложения Альфа-банка 5 апреля был зафиксирован массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы пользователей на недоступность сервисов банка начали поступать около 10:00, пик обращений пришелся на 10:45. За сутки на работу сайта и приложения пожаловались почти 28 тыс. человек.

Как пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре, с 10:45 до 12:58 банк проводил в своих сервисах технические работы. С 13:00 функционирование сайта и приложения было восстановлено, указали в ведомстве.

Ранее, 30 марта, массовый сбой затронул сразу множество ресурсов Рунета. В частности, проблемы наблюдались в работе сервисов доставки еды «Вкусно — и точка», Delivery Club и KFC, а также поисковой системы «Яндекс» и приложения «Яндекс Музыка». По данным Роскомнадзора, сбои были связаны с проблемами с энергообеспечением в одном из центров обработки данных «Яндекса».