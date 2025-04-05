Бойцы 18-й гвардейской мотострелковой дивизии были представлены к наградам
Личный состав 18-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» получил государственные и ведомственные награды. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Военнослужащие 18-й гвардейской Инстербургской ордена Суворова II степени Краснознаменной мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север», выполняющие задачи по противодействию украинским вооруженным формированиям в приграничном районе Курской области, награждены государственными и ведомственными наградами», — рассказали в ведомстве.
На торжественной церемонии бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», Жукова, «За боевые отличия» и другие награды.
Завершением церемонии стало возложение цветов к монументу мемориального комплекса «Курская битва» в память о героях Великой Отечественной войны.
31 марта президент России Владимир Путин отметил, что выпускники Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева, участвующие в специальной военной операции, проявляют профессионализм, мужество и отвагу. Глава государства подчеркнул, что среди выпускников академии множество талантливых ученых, военных и гражданских специалистов.