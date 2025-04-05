Мужчина погиб в ходе перестрелки в Махачкале

В результате произошедшей вечером 4 апреля в Махачкале стрельбы погиб мужчина. Об стало известно «Известиям».

Уточняется, что конфликт возник на бытовой почве. После этого один из участников перепалки открыл стрельбу по оппоненту.

В настоящее время личность стрелка уже установлена. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, 2 апреля, мужчина открыл стрельбу и ранил двух человек под Санкт-Петербургом. Один из пострадавших скрылся с места происшествия. Другому мужчине, который был ранен в область живота, патруль оказал помощь до приезда медиков, наложив повязку. От дальнейшей госпитализации он отказался.