Европейские страны постоянно пытаются сорвать переговоры об урегулировании украинского кризиса. Об этом 4 апреля заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«[Президент США Дональд] Трамп увидел, что власти Украины не играют по его правилам, а также обнаружил, что европейцы тоже не намерены делать это — они работают 24 часа в сутки семь дней в неделю для того, чтобы попытаться сорвать мирные переговоры», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис отметил, что соглашение по редкоземельным металлам, которое обсуждают Вашингтон и Киев, значительно усилит зависимость Украины от США, что, по его словам, явно противоречит стремлению ее руководства к вступлению в Евросоюз (ЕС).

По мнению аналитика, политика киевского режима сводится к постоянным просьбам о финансовой помощи и демонстрации нежелания идти на компромиссы, что может дать Трампу повод отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

Ранее, 1 апреля, заместитель главы МИД России Сергей Рябков указал на проблемы в подходе США к разрешению конфликта на Украине. Он отметил, что Москва не слышала, чтобы Трамп подал Киеву конкретный сигнал прекратить боевые действия.

В тот же день американский лидер заявил, что хочет согласия России на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом он добавил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России, однако готов пойти на такой шаг, если прогресса по урегулированию не будет.