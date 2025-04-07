Всё о пошлинах

Администрация Дональда Трампа продолжает свое большое геополитическое шоу, каждый раз стараясь застать врасплох и шокировать мир очередными резкими поворотами в американской политике.

2 апреля новый акт представления коснулся тарифного регулирования и введения «взаимного» тарифа для стран, которые, по мнению президента США, слишком наживаются на своих более высоких пошлинах на американские товары.

Оставляя за скобками сомнительность экономической логики данного утверждения (в соответствии с ней во всех странах мира должны быть одинаковые «взаимные» пошлины), имеет смысл сделать несколько замечаний, проясняющих (или, наоборот, усложняющих) контекст происходящего.

Во-первых, следует отметить, что экономическая мотивация для осуществления подобных шагов остается весьма неоднозначной.

Действительно, идея о том, что Соединенным Штатам необходимо выравнивать дефицит торгового баланса, поддерживать национального производителя, отстаивать национальную экономическую безопасность, возрождать промышленность за счет возвращения американских инвестиций, циркулирует в некоторых республиканских кругах еще с первого срока президентства Трампа.

Однако уже тогда жесткая риторика относительно торговой и инвестиционной уязвимости Америки не привела к значимым изменениям ни в движении капитала, ни в структуре торгового баланса. Вот и сейчас оценки ведущих аналитических центров показывают, что потенциальные внутренние экономические эффекты от предложенных мер могут быть весьма противоречивыми, а их влияние на дефицит торгового баланса — опосредованным и не слишком значительным.

Во-вторых, искреннее удивление вызывает такая жесткая фиксация новой администрации на величине дефицита торгового баланса США. Дело в том, что только ленивый, пожалуй, не написал о том, что именно этот дефицит обеспечивает гигантский приток капитала в экономику США и считается значимым фактором глобального спроса на доллар. Ведь в соответствии с экономическими постулатами дефицит текущего счета платежного баланса (где зашит торговый дефицит) уравновешивается чистым притоком инвестиций по финансовому счету.

Пытаясь нарушить этот исторический «баланс дисбалансов», администрация Трампа фактически реализует план действий, который обычно озвучивает диковатая профессура левого толка из маленьких вузов, рассуждающая о способах нарушить глобальное доминирование Америки в мире.

В-третьих, многие ошибочно склонны рассматривать действия администрации США как некоторый конечный результат и отдельно стоящий феномен. На самом деле перед нами разыгрывается очередной виток вялотекущих торговых войн, которые с переменным успехом идут в глобальной экономике уже почти десятилетие.

Нынешнее решение президента Трампа — это часть процесса. Правда, пока непонятно, оказалось ли оно попыткой решительного наступления на фронтах позиционной торговой войны или представляет из себя лишь отвлекающий маневр. Тот факт, что методика подсчета новых пошлин выглядит очень странно и не вполне соотносится с какими-то рациональными научными представлениями (по-русски этот метод обычно называется «навскидку» или «от балды»), скорее говорит в пользу второй гипотезы.

Вероятно, американская администрация усиливает переговорные позиции, создавая из воздуха рычаги давления на своих контрагентов, в рамках стагнирующего переговорного режима по реформированию глобальной торговли.

В-четвертых, обращает на себя внимание полная неспособность мирового сообщества адекватно, здраво и оперативно реагировать на подобные действия ведущей экономики мира. Ключевые игроки в глобальной торговле (прежде всего Европейский союз и Китай) хоть и объявили об ответных шагах, но пока скорее придерживаются выжидательной тактики (по-русски эта тактика называется «авось пронесет»), не предлагая каких-то неординарных и креативных ответов на решения американцев.

Еще большее изумление вызывает позиция главных институтов глобального экономического управления, которые набрали в рот воды и не спешат называть действия США серьезным нарушением существующего торгового режима.

Так, директор МВФ Кристалина Георгиева 3 апреля выпустила заявление длиной в два небольших предложения, призвав «США и их торговых партнеров конструктивно работать в целях разрешить торговую напряженность и уменьшить риски неопределенности». Такое ощущение, как будто эти риски возникли сами собой, а не по воле американской администрации.

Генеральный директор Всемирной торговой организации оказался несколько более многословным и призвал стороны — не поверите — «конструктивно взаимодействовать и искать совместные решения».

Наконец, наиболее занятным представляется тот факт, что нынешняя американская администрация вступила в борьбу с правилами глобального торгового режима, который сами США и создавали. Во всех уважающих себя университетах мира на курсах, посвященных политэкономии международного взаимодействия, изучают, как доминирующее положение США в существующих глобальных режимах (в том числе в торговом) способствует достижению экономического благополучия Америки и поддержанию ее гегемонии.

Значат ли шаги президента Трампа, что США решили отказаться от привилегированного положения, или он в принципе исходит из того, что глобальные институты и режимы больше не работают? Видимо, аналитики и эксперты нынешней американской администрации либо слишком хорошо, либо слишком плохо учились в университетах.

Автор — кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

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