Алексей Сопин назначен генеральным менеджером хоккейного клуба «Авангард»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин стал новым генеральным менеджером хоккейного клуба «Авангард». Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Плей-офф в самом разгаре, но работа клуба за пределами льда никогда не останавливается. Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Алексеем Сопиным», — сказал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Отмечается, что Сопин, который в начале сезона-2015/2016 сам выступал за этот клуб, будет курировать развитие основной команды, а также укрепление спортивной вертикали «Авангарда», включая академию.

«Гармоничное совмещение этих направлений и является залогом больших достижений, к которым мы всегда стремимся», — заключил Чистяков.

Сопин покинул пост спортивного директора ХК «Динамо» по собственному желанию 12 февраля. Тогда президент — председатель Совета директоров «Динамо» Виктор Воронин отметил, что такое решение было неожиданным и кандидатов на эту должность пока нет.