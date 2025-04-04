В Ялте запустили фонтаны
Сезон фонтанов стартовал в Ялте в пятницу, 4 апреля. Перед запуском специалисты проверили работу оборудования, сообщается в соцсетях главы города Янины Павленко.
«Накануне провели их запуск в тестовом режиме, теперь же они работают на постоянной основе. В теплое время года будут радовать ялтинцев и гостей региона свежестью и прохладой», — сказала градоначальник.
По информации ИА SevastopolMedia, всего в городе насчитывается около 25 фонтанов.
Ранее сообщалось, что в Крыму построят два новых водохранилища. Объекты смогут обеспечить нужды Большой Алушты, Большой Ялты и близлежащих населенных пунктов.