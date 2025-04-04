Китай включил 11 компаний из США в список ненадежных организаций
Китай добавил 11 технологических компаний из США в список экспортного контроля. Информация об этом была опубликована на сайте министерства коммерции КНР.
«Для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития КНР <...> принято решение включить 11 организаций в список ненадежных организаций», — говорится в документе.
Уточняется, что в санкционный список попали Skydio, BRINC Drones, Red Six Solutions, SYNEXXUS, Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial Systems, HavocAI, Neros Technologies, Tactical Communications, Rapid Flight и Insitu.
В документе подчеркивается, что указанным компаниям запрещено заниматься торговой деятельностью, связанной с Китаем, и осуществлять новые инвестиционные проекты в стране.
3 апреля Китай в министерстве коммерции КНР заявили, что ответят на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины и защитят свои права. В ведомстве отметили, что, как доказала история, повышение пошлин не решит собственных проблем США.