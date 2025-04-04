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На пятый сезон конкурса «Ты в игре» поступило более 5,5 тыс. заявок

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Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
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Завершился прием заявок на пятый сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». В этом году их поступило рекордное число — 5582 проекта из всех регионов России. Лидируют Москва, Краснодарский край, Татарстан и Санкт-Петербург. Наибольшее количество заявок представлено в номинациях «Точка старта» и «Дети в спорте». Среди лидеров — мультиспорт и военно-прикладные виды спорта.

10 апреля будут объявлены полуфиналисты юбилейного сезона «Ты в игре». Они пройдут образовательный акселератор и получат знания и инструменты для масштабирования своих проектов. Участники конкурса поборются за победу в пяти основных и трех специальных номинациях. А награждение финалистов пройдет в Москве 1 июня.

Каждый сезон проекты участников оценивают лучшие эксперты отрасли. В пятом сезоне в экспертный совет «Ты в игре» вошли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух, заслуженный журналист России Дмитрий Губерниев и другие. Обратную связь авторы проектов получат от большой команды настоящих профессионалов.

В пятом сезоне «Ты в игре» значительно усилен акцент на образовательную составляющую и укреплен блок наставничества. В течение нескольких недель с полуфиналистами и финалистами будут работать эксперты образовательного акселератора, чтобы помочь участникам улучшить навыки в области спортивного менеджмента, повысить профессиональные компетенции и отточить их проекты, предоставляя возможность взглянуть на них под разными углами. Полученные прикладные знания и инструменты позволят участникам успешно масштабировать свои проекты в будущем.

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