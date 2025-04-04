Швейцарскую часовую промышленность ждут трудности из-за пошлин Трампа
Швейцарскую часовую промышленность ждут трудности из-за пошлин Трампа, пишет издание Reuters. США — крупнейший рынок сбыта люксовых часов. На долю Соединенных Штатов приходится 16,8% от общего объема экспорта, передает телеканал «Известия». После заявлений Трампа о введении тарифов в 31% упали акции европейских компаний, производящих предметы роскоши. Среди известных брендов часов из Швейцарии — Rolex, Piaget и Patek Philippe.
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