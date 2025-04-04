Группа F.P.G исполнила песню «Любэ» «Хулиган» в рамках трибьюта группы

Панк-рок группа F.P.G исполнили песню «Хулиган» группы «Любэ» в рамках трибьют-альбома группы «Любэ. 35. Всё опять начинается…». Композиция была выпущена 4 апреля на всех музыкальных платформах.

«Песня «Хулиган» — песня о бунтаре. Мы придали ей грубость панк-рока, но лиричность и глубинность народного мотива в ней всё равно осталась. Душевная песня», — отметил фронтмен панк-группы Антон (Пух) Павлов.

В «Любэ» отметили, что спустя 35 лет после создания «Хулигана» в трибьюте ее могли спеть именно F.P.G., c собственной энергией, дерзостью и склонностью к музыкальному эксперименту — переосмыслению среднетемповой песни в боевик с гитарным шквалом. В своем исполненении Пух передал образ «опасного раздолбая» на улицах большого города, о котором в конце 1980-х пел знаменитый коллектив.

Поэт-песенник Александр Шаганов рассказал, что композитор Игорь Матвиенко в композиции «Хулиган» смог передать романтизм героя песни, который представляет собой потерянного человека со щемящей ноткой одиночества.

«Мне эта песня дорога тем, что ее литературная конструкция сложна для исполнения. Таких песен не было на сцене в то время», — подчеркнул он.

27 января песню «От Волги до Енисея», вошедшую в восьмой студийный альбом группы «Любэ» «Рассея», увидевший свет в 2005 году, для сборника-трибьюта «Любэ. 35. Всё опять начинается…» перепел певец Хабиб. Исполнитель отметил, что ему нравится драйв этой композиции, и он исполнил ее с колоритом, весельем и раздольем.

Первым синглом с альбома-трибьюта стала песня «Станция «Таганская» в исполнении рок-музыканта Гарика Сукачева. Он рассказал, что больше 40 лет знает Расторгуева и отлично помнит первые песни «Любэ».

Трибьют «Любэ. 35. Всё опять начинается…» — переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле. Идея записать такой альбом появилась больше года назад, и в работе над ним приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров.