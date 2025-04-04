Житель Красноярска судится из-за дважды удаленного аппендицита

Житель Красноярска подал в суд на городскую больницу, где ему удалили аппендицит. Он пытается взыскать компенсацию морального вреда из-за того, что операцию ему пришлось делать второй раз. Дело рассматривает Свердловский районный суд.

Мужчина поступил в хирургическое отделение КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7» 13 апреля 2023 года. Там ему вырезали аппендицит.

Спустя почти два года, 22 марта, во время путешествия и нахождения за пределами Красноярска у него обострилась боль в животе. Пациент попал в другую больницу, где ему вновь провели операцию по удалению аппендицита.

По информации ИА KrasnoyarskMedia, для определения качества оказанной медпомощи назначена экспертиза.

Ранее в марте «Известия» писали, что в России предлагается характеризовать действия врачей по лечению пациента как медицинскую помощь, тогда как сегодня они носят название «медицинская услуга». Изменение терминов позволит частично декриминализировать их работу.