В феврале значительно увеличился экспорт платины из России в США
Россия значительно увеличила экспорт платины в США. В феврале продажи драгоценного металла выросли почти до $92 млн. Показатель достиг максимальных значений за четыре месяца.
По данным американской таможенной службы, Россия остается вторым из основных поставщиков платины в США. На первом месте ЮАР — в феврале республика отгрузила продукции на $364 млн. Сразу после нашей страны следует Италия — за месяц страна увеличила экспорт до $55 млн. В то же время резко сократился американский импорт из Бельгии из Британии — до 24 млн и 10 млн соответственно.
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