В Турции около 650 человек отравились шаурмой
Почти 650 жителей турецкой провинции Коджали обратились в больницы с отравлением после того, как поели шаурму с курицей в одном из кафе района Керфез. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщили на сайте администрации провинции.
Уточняется, что у пациентов наблюдались тошнота, рвота и лихорадка. Из 648 пациентов амбулаторно проходить лечение отправили почти всех, в стационарах остались двое.
Лабораторное управление по контролю пищевых продуктов провело проверку кафе в связи с массовым отравлением. По завершении экспертизы установлено, что курица, которую использовали для приготовления блюда, не соответствует требованиям Турецкого продовольственного кодекса.
Два владельца кафе арестованы, заведение опечатано.
Ранее, 15 января, сообщалось, что в Стамбуле 23 человека умерли из-за отравления контрафактным алкоголем. По делу о продаже контрафакта правоохранительные органы задержали шесть человек.