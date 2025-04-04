В МИД РФ заявили о нежелании Киева двигаться к урегулированию
Киев атаками беспилотников по России демонстрирует нежелание двигаться к урегулированию и прекращению огня. Об этом 4 апреля заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Более 100 украинских БПЛА (беспилотников. — Ред.), отправленных бомбить гражданские объекты на территории России всего за одну ночь, в тысячу раз показательнее, чем стоны [президента Украины Владимира] Зеленского о его «стремлении к миру», — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что так Киев нервно реагирует на продолжение диалога России и США.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).