На востоке Москвы загорелись три автомобиля

Три автомобиля загорелись ранним утром 4 апреля в Москве. Транспорт могли поджечь злоумышленники, сообщили «Известиям» местные жители, ставшие очевидцами происшествия.

Известно, что машины находились на парковке на 13-й Парковой улице рядом с домом № 35.

В настоящее время существует угроза распространения огня, сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 24 марта, пять человек спасли из застрявших у подножия вулкана авто на Камчатке. На помощь людям отправили поисково-спасательный отряд на высокопроходимой технике. Обнаружив путешественников, спасатели отправили двух женщин и ребенка в Петропавловск-Камчатский. Медицинская помощь им не понадобилась.