На востоке Москвы загорелись три автомобиля
Три автомобиля загорелись ранним утром 4 апреля в Москве. Транспорт могли поджечь злоумышленники, сообщили «Известиям» местные жители, ставшие очевидцами происшествия.
Известно, что машины находились на парковке на 13-й Парковой улице рядом с домом № 35.
В настоящее время существует угроза распространения огня, сообщили в МЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее, 24 марта, пять человек спасли из застрявших у подножия вулкана авто на Камчатке. На помощь людям отправили поисково-спасательный отряд на высокопроходимой технике. Обнаружив путешественников, спасатели отправили двух женщин и ребенка в Петропавловск-Камчатский. Медицинская помощь им не понадобилась.