В США фехтовальщицу дисквалифицировали из-за отказа соревноваться с трансгендером

Фехтовальщица из США Стефани Тернер была отстранена от участия в соревновании из-за отказа выходить на поединок против трансгендерного спортсмена (движение ЛГБТ признано в России экстремистским). Об этом 3 апреля сообщает New York Post.

«Когда я встала на колено, я посмотрела на судью и сказала: «Извините, я не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду фехтовать против этого человека», — приводит издание слова спортсменки.

После этого к Тернер подошел судья и показал ей черную карточку, что означало серьезное нарушение правил турнира или неспортивное поведение.

«Мне жаль. Я очень люблю и уважаю тебя, но я не буду с тобой фехтовать», — сказала Тернер своему сопернику.

1 апреля агентство Reuters сообщило, что апелляционный суд не будет откладывать блокировку запрета на трансгендеров в армии США. Уточняется, что окружной судья в штате Вашингтон на прошлой неделе издал предварительный судебный запрет, приостанавливающий действие указа президента США Дональда Трампа об увольнении военнослужащих-трансгендеров. После администрация главы государства обжаловала решение судьи и обратилась в апелляционный суд. Однако там отклонили ходатайство.