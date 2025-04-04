Сотрудничающих с мошенниками работников банков начнут увольнять по статье

Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает разрешить банкам увольнять тех работников, которых уличили в сотрудничестве с мошенниками, с формулировкой «в связи с утратой доверия». Расставаться с такими служащими будут по ст. 81 Трудового кодекса РФ («Расторжение договора по инициативе работодателя»). Сейчас такие работники уходят из финансовых организаций по соглашению сторон.

Такие поправки уже в апреле внесут в Госдуму, их закрепят в законе «О банках и банковской деятельности», рассказал «Известиям» глава комитета Анатолий Аксаков. Он уточнил, что они предварительно поддержаны ЦБ. «Известия» запросили Банк России.

«Сейчас трудовое законодательство не содержит эффективных мер, которые позволяют бороться с подобными случаями неправомерных действий со стороны работников. Новая мера также «снимет» вопрос с дальнейшим трудоустройством злоумышленника в другой банк. Если человека будут увольнять по статье, а не по собственному желанию, как это происходит сейчас, то новый работодатель сможет трезво оценивать свои риски. Плюс мы предлагаем в перспективе создать в РФ базу данных с информацией о таких злоумышленниках, чтобы банки было легче принимать решения», — рассказал депутат.

В конце февраля в РФ вступил в силу закон, который позволил людям в России устанавливать самозапрет на взятие кредитов. По данным Минцифры, этой опцией на Госуслугах уже воспользовались 8,2 млн человек, это около 10% экономически активного населения. Пока же, по данным ЦБ, 40% всех денег, которые получают мошенники, являются кредитными.

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Растрата доверия: сотрудников банков предложили увольнять по статье за сговор с мошенниками