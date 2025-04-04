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Стартовал прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пятая Московская неделя моды пройдет в столице с 28 августа по 2 сентября этого года. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, основной площадкой станет парк «Зарядье».

К участию приглашают представителей индустрии из России и других стран. Заявки будут приниматься до 20 мая на официальном сайте события.

«На неделе моды дизайнеры покажут свои новые коллекции, обменяются опытом, обсудят мировые тренды и смогут договориться о запуске совместных проектов, — рассказала Наталья Сергунина. — Для москвичей и туристов эксперты подготовят лекции и мастер-классы».

Бренды-участники определит жюри. Ему предстоит оценить оригинальность идеи, концепцию, коммерческий потенциал и возможность серийного производства. К первым четырем сезонам недели моды присоединились свыше 800 дизайнеров.

Для посетителей мероприятия традиционно будет работать открытый маркет, где предложат купить аксессуары и одежду отечественного производства. Кроме того, пройдет фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts, в рамках которого покажут фильмы российских и зарубежных режиссеров.

Четвертая Московская неделя моды прошла 13-18 марта этого года. Там свои коллекции презентовали бренды из 27 регионов России и еще девяти стран мира.

Событие проводится Фондом моды при поддержке правительства столицы.

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