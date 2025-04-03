Два человека погибли при взрыве гранаты на рынке в Киеве
На киевском рынке «Юность» произошел взрыв гранаты, в результате чего погибли два человека. Об этом 3 апреля сообщила полиция украинской столицы в своем Telegram-канале.
«Установлены личности погибших — это двое местных жителей в возрасте 59 и 60 лет», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
В Днепропетровской области 31 марта местный депутат от партии «Евросолидарность» Валерий Ищенко подбросил противотанковую мину к входу. Взрывное устройство удалось обезвредить саперам, после происшествия Ищенко задержали.