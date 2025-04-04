Эксперты выявили новую тактику мошенников

Мошенники усовершенствовали схему обмана: во время разговора с собеседником они стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что «никаких кодов из СМС называть не надо». Такую тактику выявили специалисты ВТБ и сообщили «Известиям» 4 апреля.

«Во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют нарочито, чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и, якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать «генерала ФСБ». Далее звонок обрывается, или клиент кладет трубку сам», — уточнили эксперты.

Затем человеку поступает СМС или письмо на почту, в котором говорится, что в его аккаунт на госсервисе, в банке или еще в каком-либо приложении попытались войти с незнакомого устройства. В сообщении предлагается позвонить по определенному номеру или сменить пароль по ссылке. Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи. Перейдя по ней, пользователь попадает на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают данные от личного кабинета жертвы. Но по якобы официальному номеру ждет звонка очередной аферист.

Когда человек звонит по указанному телефону, его пугают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет. Доверившись, жертва сама передает злоумышленникам имеющиеся средства, оформляет кредиты и передает деньги незнакомцам, например через курьеров.

Кроме того, в эксперты добавили, что аферисты могут уговорить установить приложение Центрального банка и, чтобы защитить деньги, отправить к банкомату. Подойдя к нему, человек прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники.

В банке подчеркнули, что звонить в кредитную организацию нужно только по номеру, указанному на карте и официальном сайте.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что каждый пятый опрошенный (21%) россиянин столкнулся с обманом в цифровом пространстве, а 13% респондентов стали жертвами аферистов в реальной жизни, вне Сети. Половина опрошенных (50%) попались на уловки злоумышленников как в интернете, так и за его пределами. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».