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Захарова выразила удивление из-за слов Вучича об освобождении Югославии

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Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее вызвали удивление слова президента Сербии Александра Вучича о том, что его страна была освобождена во Второй мировой войне в основном своими силами. Об этом дипломат сообщила 3 апреля во время брифинга.

«Когда вы его [Вучича] цитируете, нужно брать закавыченно, потому что тема очень сложная. Конечно, вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», — подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что при освобождении Югославии погибло около 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии, 4,3 тыс. из них — во время освобождения Белграда. Кроме того, около 21 тыс. красноармейцев получили ранения или пропали без вести.

Захарова выразила надежду, что слова Вучича были неправильно выстроенной фразой. Также она подчеркнула, что хотела бы, чтобы «сербские коллеги» находили правильные слова для того, чтобы не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.

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30 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что был озабочен поведением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Тот во время выступления на церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, не упомянул о подвигах Красной армии.

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