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В Москве откроется фотовыставка к 100-летию со дня рождения Иннокентия Смоктуновского

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Фото: РИА Новости
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10 апреля 2025 года в 12:00 на Страстном бульваре, напротив дома 12, откроется фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, советского и российского актёра театра и кино. Фотовыставка познакомит гостей с удивительной биографией актера и калейдоскопом его великих работ как на театральной сцене, так и в кино. Проект подготовлен Департаментом культуры, Московской дирекцией массовых мероприятий совместно с Музеем МХАТ.

Стремительный взлет Иннокентия Смоктуновского в кинематографе и театре сопровождался всеобщим потрясением, заговорили о появлении актера нового типа. Смоктуновского называли первым интеллектуальным актером советского кинематографа, а после премьеры спектакля «Идиот» на сцене БДТ в Ленинграде просто гением. Его Гамлет, князь Мышкин и Юрий Деточкин стали эталонами актерской игры. Выставка на Страстном бульваре познакомит посетителей с творческим наследием Иннокентия Смоктуновского, мастера сложных и тонких образов.

В 1943 году он был отправлен рядовым на фронт, оказался в плену, откуда смог бежать, и продолжил службу в войсках в звании старшего сержанта. Войну закончил в немецком городе Гревесмюле, получил две медали «За отвагу».

В 1955 году Смоктуновский приехал в Москву и устроился статистом в Театр киноактера. А на следующий год дебютировал в эпизодической роли у самого Михаила Ромма в картине «Убийство на улице Данте».

Поворотной ролью в карьере Иннокентия Смоктуновского стал князь Мышкин в спектакле Георгия Товстоногова «Идиот» по роману Фёдора Михайловича Достоевского на сцене Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького. После роли Мышкина Смоктуновского стали регулярно приглашать на съемки ведущие режиссеры — Эльдар Рязанов, Андрей Кончаловский, Григорий Козинцев и многие другие.

На фотовыставке посетители смогут увидеть уникальные кадры из архивной коллекции Музея МХАТ, познакомиться с биографией народного артиста и увидеть записи выступлений Смоктуновского на театральной сцене МХАТ в роли Иванова из спектакля «Иванов», Людовика Великого из спектакля «Кабала святош» и Баха из постановки «Возможная встреча» — стенды экспозиции будут дополнены QR-кодами, ведущими на видеозаписи спектаклей.

Фотовыставка будет представлена на Страстном бульваре напротив дома 12, с 10 апреля по 4 мая 2025 года.

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