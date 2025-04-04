Средняя стоимость нового российского авто выросла на 13%

В марте средняя цена машины китайской марки в России составила 3,74 млн рублей, а отечественной — 1,59 млн рублей. В сравнении с мартом прошлого года рост средней стоимости составил 9% для китайских марок и 13% для российских. Об этом «Известиям» 4 апреля рассказали эксперты «Авто.ру Оценка», которые изучили объявления на классифайде.

Средняя стоимость нового автомобиля с учетом марок, не представленных официально на российском рынке, увеличилась более чем на 1 млн рублей. По итогам марта она составила 9,12 млн рублей.

По итогам I квартала этого года средняя стоимость нового автомобиля осталась на уровне февральских значений. В Москве она остается самой высокой по стране, в марте она достигла 5,16 млн рублей, что на 3% ниже февральского уровня. В Санкт-Петербурге цена также снизилась, но лишь на 1%, составив 3,37 млн рублей.

По итогам марта пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась относительно предыдущего месяца, составили: Hongqi HS5 (–9,3%; 3,62 млн рублей), Hongqi H5 (–5,4%; 4,64 млн рублей), Voyah Dream (–3,4%; 9,2 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (–2,7%; 2,08 млн рублей) и Exeed VX (–2,6%; 6,3 млн рублей).

В марте наиболее подорожавшие модели прибавили в цене чуть больше 2%. В их число вошли кроссоверы Livan X6 Pro (2,72 млн рублей) и GAC GS3 (3,1%; 1,79 млн рублей), а также седан FAW Bestune B70 (3,18 млн рублей).

Накануне сообщалось, что общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2025 года составили 83,1 тыс. единиц, что на 45% меньше, чем в марте прошлого года. За последние 10 лет результаты марта в процентном отношении были хуже только в 2022 году (–59%), а I квартала — в 2015 году (–36%).