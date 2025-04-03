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В «СберИнвестициях» подвели итоги первого месяца торгов выходного дня на Мосбирже

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Фото: TASS/RBC/Екатерина Кузьмина
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В первый месяц торгов выходного дня на Мосбирже клиенты «СберИнвестиций» совершили сделки на 13,2 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, 56 тыс. клиентов подали 304 тыс. заявок на покупку или продажу активов.

Самыми популярными акциями стали «Сбер», «Газпром», «Лукойл», ВТБ, «СПБ Биржа», X5 Group, «Сургутнефтегаз», «Мечел», «Т-Технологии» и «Новатэк».

Руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова рассказала, что интерес клиентов к инвестициям в нерабочие дни постепенно растет. «В течение месяца объем торгов увеличивался в среднем на 40% каждые выходные. Думаю, что расширение списка акций, доступных для совершения сделок, будет способстовать дальнейшему повышению активности инвесторов», — отметила Кубезова.

При этом она рекомендовала «торговать на выходных с осторожностью, так как в нерабочие дни ликвидность может быть более низкой».

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