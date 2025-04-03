В Приморье задержали троих подростков по подозрению в покушении на убийство
Троих несовершеннолетних задержали во Владивостоке по подозрению в покушении на убийство мужчины. Об этом 3 апреля сообщили в следственном управлении СК России по региону.
«В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия», — заявили в ведомстве.
В СК добавили, что сейчас решается о заключении подозреваемых под стражу. По данным следователей, они напали на мужчину из личной неприязни, нанесли ему не менее четырех ударов ножом и попытались поджечь.
Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. п. «д, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство группой лиц, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом»).
2 апреля в результате конфликта, произошедшего в школе села Веденка Приморского края, ученик воткнул однокласснице в глаз ручку. Расследованием дела занялись в региональном управлении Следственного комитета.